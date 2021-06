Jeg har mødt dem begge over en online forbindelse til London og spurgt dem, hvad selvkærlighed egentlig er, og ifølge Sara Kuburic er det langt mere end et smart buzzword designet til at sælge wellnessprodukter. Det at elske sig selv er fundamentalt for vores velbefindende og afgørende for vores forhold til andre mennesker:

“Hvis du er virkelig kritisk over for dig selv, vil du også være kritisk over for andre. Og kæmper du med at elske dig selv, vil du også kæmpe med at elske andre,” siger hun.