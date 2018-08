Derfor er birketræet godt for dig

1. Smart tilbehør

Almindelige høretelefoner fungerer fint i hverdagen, men når musikken skal med i træningscenteret, bliver det pludselig lidt af en udfordring med telefon, ledninger og avancerede udfoldelser på måtten eller stepmaskinen. Her kan det betale sig at investere i et par ledningsfri høretelefoner med Bluetooth, som for eksempel modellen Jakan fra Urbanears. Jakan byder på 12 timers ledningsfri musik eller opkald fra telefonen, der kan styres via en knap på høretelefonerne – men selvom de smarte høretelefoner gør det nemmere at snakke i telefon under træningen, behøver du jo ikke tage opkald, når du er allerbedst i gang med en hæsblæsende spurt på løbebåndet.