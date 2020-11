Derfor giver din bolig dig dårlig hud

Dårligt indeklima

Selvom du husker den daglige udluftning, er det desværre ikke altid nok til at gøre noget ved et dårligt indeklima, som præger mange hjem om vinteren. Det skyldes, at vi i denne tid netop holder vinduerne mere lukkede samtidigt med, at der bliver skruet op for varmeapparaterne. Og bor du i nybyggeri, kan indeklimaet have dårligere kår, da isoleringen og fortætningen af vinduesglas er så effektiv, at der sjældent får lov at slippe frisk luft ind.

I sådan et indeklima vil luften ofte være for tør, og derfor stortrives bakterier, der blandet med for eksempel et stearinlys og opvarmning kan give et indeklima, som også går ud over huden. Mange oplever for eksempel at få meget tør hud om vinteren, hvilket både skyldes det kolde vejr udenfor, men i lige så høj grad også kan skyldes den tørre opvarmede luft indenfor.

Når vi befinder os i et for tørt indeklima, vil det stjæle fugt fra hudens yderste lag, hvilket kan give dig tør ansigtshud, som hos nogle også vil slå ud, give kløende hud på benene og sprukne tørre læber, som konstant skal smøres med fed balm.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har tørt indeklima, så prøv at bemærk om øjne og slimhinder også føles tørre og kløende i løbet af dagen, da den tørre luft ofte også vil skabe irritation her.