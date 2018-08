Derfor må du ikke sove mere end 8 timer

Derfor skal du sove i 7 til 8 timer

I et studie foretaget af Keele University undersøgte forskere data fra 74 forskellige søvnstudier, og fandt frem til, at personer, som ofte sover mere end ti timer per nat, har 30 procent større risiko for hjerte-kar-sygdomme, sammenlignet med folk, der kun sover i syv timer. Dermed kan det ifølge en af forskerne bag undersøgelsen, Dr. Kwok, være et faretegn, hvis du ofte sover meget mere end otte timer.

“Det vigtige budskab er, at et unormalt søvnmønster er en markør af øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, og der bør blive lagt større vægt på at undersøge både længden og kvaliteten af patienters søvn i forbindelse med en lægekonsultation,” forklarer Dr. Kwok.