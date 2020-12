Kosttilskud med D-vitamin

Da det kan være svært at få dækket sit D-vitamin behov gennem fødevarer alene, kan du også supplere med et tilskud D-vitamin. Tager du et tilskud, skal det indtages i forbindelse med måltider, der indeholder fedt, så du er sikker på at D-vitaminet optages optimalt. Den anbefalede dosis er ti mikrogram hver eller hver anden dag, for gravide hver dag. Der vil typisk gå et par måneder, før du kan mærke effekten af tilskuddet med D-vitamin, hvorefter du gerne skulle føle dig friskere og mere veloplagt.

Kan man tage for meget D-vitamin?

Ja. Du kan tage for meget D-vitamin, men så skal du op på 100 mikrogram per dag. Tegnene på for meget D-vitamin kan være kvalme, hovedpine og forstoppelse.