Derfor skal du spise aftensnacks

Hvilke slags kulhydrater råder du til, at man spiser?

“Det skal være noget, der stabiliserer blodsukkeret og som samtidig er relativt let at fordøje. Om natten skal kroppen regenerere, og det er svært, hvis kroppen har et tungt måltid, den skal fokusere på at fordøje. Samtidigt giver ustabilt blodsukker problemer med insulin og kortisol i løbet af natten. Hvis leveren ikke har nok glykogen (sukkerstof, red.) til en nat, så vågner man og sover uroligt. Derfor er det vigtigt at tilføje fiber eller fedt til sine kulhydrater, så disse frigives langsomt hen over natten.”