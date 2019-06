Fans af farven gul er ofte sjove og har et positivt sind. Hvis du elsker gul, er du sandsynligvis fuld af kreative idéer, men har ofte brug for hjælp til at eksekvere dem. Du foretrækker en mindre, men tættere omgangskreds, og du er meget selvstændig. Du er i dit es, når du udfordrer dit sind med hjernevridere som skak eller krydsord. Desuden tænker du lynhurtigt og har en tendens til at holde dine inderste følelser for dig selv for at opretholde dit muntre ydre.

© Anna Stokland