Det sker der med din krop, når du går på lynkur

Det sker efter 48 timer

Nu er din krop ved at være udtømt, og fordi kroppen ikke kan kende forskel på at få mindre mad og direkte udsultning, nedsætter den stofskiftet for at spare energi. Dermed falder den forbrænding, som normalt sker helt af sig selv. Herudover vil kroppen begynde at optage alle kalorier af den næring, den får ind, fordi kroppen tror, den sulter, hvilket normalvist ikke er tilfældet

Efter 72 timer nedsættes stofskiftet yderligere, og det bliver endnu sværere at forbrænde kalorier, da din krop begynder at holde på fedtet i et forsøg på at få mere energi. I stedet begynder den at forbrænde det magre væv, hvilket blandt er dine muskler.

Efter en uge

Fortsætter du ugen ud, vil det vægttab, som fremgår af badevægten, højst sandsynligt skyldes tab af muskelmasse – og altså ikke fedt. Ligeledes vil hjernen på dette tidspunkt udsende konstante sultmeldinger, hvilket gør det svært at holde koncentrationen, hvad end det handler om studie, arbejde eller samvær.