Øl og træning kan sagtens kombineres, hvis du spørger den ene grundlægger af bryggeriet Mikkeller, Mikkel Borg Bjergsø, der i 2015 også startede løbeklubben Mikkeller Running Club (MRC). Passionen for løb har nu ført til løbetøj under mærket Final Gravity skabt i samarbejde med designbureauet Femmes Régionales. Resultatet er minimalistisk og behageligt sportstøj, der er så pænt, at du ikke behøver at være ivrig motionsløber for at gå i det.

Windbreaker, Final Gravity 800 kr. // Strømper, Final Gravity 90 kr.