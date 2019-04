Forårets mest behagelige sneakers

Kvinden bag hjemmesiden The Beauty Sleeper, Lotte Barnholdt, er på en mission for at gøre din nattesøvn bedre, og det bliver i første omgang ved hjælp af sovemasker i den lækreste silke. Vores dybe søvn forstyrres måske af fuldmånens skær eller irriterende gadebelysning, men med den bløde maske over øjnene lukkes alt lys ude – og det er endda, uden at ansigts- huden generes, da silke hverken suger fugt eller laver krøller på huden.

Har du ofte svært ved at få dine otte timer, kan du også klikke forbi Thebeautysleeper.com, hvor Lotte deler ud af sine råd til at opnå en bedre og dybere skønhedssøvn.

Sovemaske, The Beauty Sleeper 750 kr. (forhandles hos Holly Golightly)