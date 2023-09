Gaslighting er et begreb, der beskriver en stille, men ødelæggende manipulation. Her bliver ens grænser langsomt, men sikkert overskredet, så man til sidst ikke ved, hvad der er op og ned. Denne form for manipulation udøves ofte af en partner i et parforhold, men kan også ske i andre relationer, for eksempel på arbejdspladsen eller mellem familiemedlemmer, og sker, fordi gaslighteren bevidst søger at bevare sin magt i forholdet eller udnytte en relation til egen fordel.

Har du en bange anelse om, at gaslighting er noget, som du er blevet eller bliver udsat for? Så bør du læse med her, hvor vi har interviewet forfatter og psykoterapeut Christina Copty om gaslighting.

Christina Copty hun har en indgående viden om psykisk vold og usunde relationer, hvilket hun blandt andet har skrevet om i bøgerne Partner, løgner, elsker, krænker: Om psykisk vold i parforholdet og Den svære kærlighed: Om narcissisme og parforhold. Hun er desuden snart aktuel med podcasten Gaslight, der udkommer 6. maj, hvorfor hun om nogen kan gøre dig klogere på dette begreb.

Læs herunder Christinas Coptys forklaring af, hvad gaslighting er, og ikke mindst hvad hendes råd er til dig, som forsøger at rejse dig igen efter et forhold, hvor denne manipulation er foregået.