Har du hørt om micro-cheating, og bliver du selv udsat for det?

Micro-cheating kan beskrives som en række små, følelsesbaserede handlinger, sm en person laver bagom sin partners ryg. Handlingerne er rettet mod en anden end personens partner og foregår typisk i det skjulte.

Med andre ord kan micro-cheating defineres som følelsesmæssig utroskab. Dette indebærer, at personen ikke fysisk er sin partner utro ved for eksempel at have sex eller kysse med en anden, men at personen stadig har brudt med forholdets eksklusivitet ved at være følelsesmæssigt involveret med en anden end partneren.

Det er netop de små intime forbindelser udenfor forholdet, som danner grobunden for micro-cheating. I nyere tid er det blevet betydligt lettere at begå micro-cheating, da vores digitale verden skaber rammerne for konstant at skrive, ringe og kontakte personer på anden vis.

Begrebet micro-cheating kan spænde vidt og bredt, og netop derfor kan det også være forskelligt fra forhold til forhold, hvad der kendetegnes ved micro-cheating – alt efter, hvilken forståelse I har med hinanden om at være i et forhold.