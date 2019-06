Her er solcremen til dig, der elsker at træne

Stilfuldt træningstøj, der støtter alle de rigtige steder – også et godt formål. Det er fundamentet for det nye sportsmærke Planet Nusa. De to kvinder bag mærket har fra begyndelsen haft et mål om at designe lækkert trænningstøj, der skulle produceres under hensynstagen til miljø og arbejdsvilkår. Derfor er kollektionen skabt i økologisk bomuld og fremstillet i Europa.

Klikker du et par tights eller en løbetrøje hjem fra deres hjemmeside, kan du vælge, hvilket godgørende formål ti procent af dit køb skal støtte – lige nu står valget mellem SOS Børnebyerne og organisationen Game.

Bluse, Planet Nusa 500 kr.