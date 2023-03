Hudlægen: Sådan plejer du bedst din hud om natten

Hvor det om dagen handler om at beskytte din hud fra eksterne stresskilder som forurening og UV lys, handler det om natten om at fokusere på at reparere og gendanne. Det er nemlig om natten, at huden er mest aktiv, da den ikke her skal bruge en masse energi på at beskytte kroppen. Det er ikke for sjov, at en god nattesøvn kaldes for skønhedssøvn, men den er nem at forstyrre. En af de store syndere er det såkaldte ‘blue light’ – altså lyset fra iphones og tablets, mens faktorer som stress, jetlag og søvnløshed for mange nok er mere åbenlyse syndere for en god nattesøvn.

Søvn påvirker huden

“Om natten igangsættes en del restitutions-processer. Der sker en masse både med hjernen, muskler og organer, men også i særdeleshed med vores hud – der genopbygges hudceller og collagen og mild DNA skade fra dagen repareres,” forklarer Mikkel Schødt, der er hudlæge og CEO hos SkinMed Solutions. Noget af det der har stor betydning for vores nattesøvn er søvnhormonet melatonin, der direkte påvirkes af vores døgnrytme, eller mere præcist af den naturlige lys-mørke cyklus.

“Melatonin udskilles i kroppen fra omkring 18-tiden og vil være på sit højeste mellem klokken 2 og 4 om natten. Når melatonin frigives, sker der en mere effektiv reparation af det DNA, der er gået i stykker i løbet af dagen, eksempelvis grundet UV-lys og forurening. Vi kender nok alle effekten af ikke at få nok søvn. Vi får mørke rander eller hæver op under øjnene, vores hud bliver mere grålig og det føles som om, at linjer og rynker bliver mere synlige. Det er videnskabeligt bevist, at sover man ikke nok – eller har man en afbrudt søvn, så påvirkes din hud. Og det går faktisk ret hurtigt. Allerede efter en nat med for lidt eller en dårlig søvn begynder huden at få problemer. Den mister elasticitet, hudbarrieren påvirkes og den taber fugt. Der skabes altså en ubalance og et enormt stress for huden, hvilket er med til at hudens reparations- og regerenings-mekanismer ikke fungerer optimalt,” siger Mikkel Schødt.