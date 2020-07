5 / 5

Hvad sker der, hvis man spiser for mange vitamin-vingummier?

“Først og fremmest spilder man en masse penge, for der er tale om ganske dyrt slik. Dernæst skal man selvfølgelig forholde sig til, at visse af de indeholdte vitaminer kan ophobe sig i kroppens fedtdepoter og ved meget store indtag virke helbredsskadelige. Jeg betragter det dog som en hypotetisk risiko, at voksne skulle udvise så dysfunktionel adfærd," siger Kreutzer om risikoen ved at spise for mange vitamin-gummies.

Kreutzer er mere bekymret for udsigten til, at børn skulle få fat i de lokkende vitaminvingummier, og siger: “Sagen er en anden, når det gælder små børn, så det er, som med al anden medicin, vigtigt at holde vingummierne væk fra børn. Eftersom et lille barn reelt kunne tænkes at finde fornøjelse ved at spise vingummierne, bør man nok være ekstra opmærksom på at placere dem i det høje og ideelt set aflåste skab.”

Skulle du alligevel komme til at spise for mange, kan det over en længere periode lede til en overdosis af vitaminer ifølge en artikel i Nytimes.com. Særligt de fedtopløselige vitaminer A, D og E fremhæves som værende problematiske i for store doser. Det kan aldrig tilrådes at overskide den anbefalede dagsration, ligesom at du under ingen omstændigheder må tømme et helt glas på en enkelt dag.

Men spiser du en varieret kost uden for meget sukker, vil de to vitamin-vingummier bidrage positivt til kroppens vitamin-indhold, uden at dit sukkerindtag overskrider den anbefalede dagsration.

