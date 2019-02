Bør man holde sig til en bestemt kost?



“Ja, det bør man. Man kan ikke både være ligeglad med kosten og stadig drikke alkohol flere gange om ugen. Så skal man være født med magiske (og pisse irriterende) gener, før det er muligt. For de over 10.000 kvinder, jeg har haft igennem mine hænder de sidste seks år, har jeg haft stor succes med, at de spiser efter mine principper. Disse består i at spise tre hovedmåltider om dagen, hvor man får en knytnæve protein, to spiseskefulde fedt, en masse grøntsager (kan droppes til morgenmad) og eventuelt to stykker frugt til hvert hovedmåltid og derudover et eftermiddagsmåltid, som kan bestå af frugt, grønt og nogle nødder eller hummus.

Men man skal stadig huske at tage et nydelsesmåltid i weekenden, hvor man spiser noget, der er knapt så sundt og nyder det maks. Det er vigtigt både for hjernen og det sociale samvær.”