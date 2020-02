Derfor skal du drikke Kombucha

Sådan laver du Kombucha-te

Du kan købe en færdigbrygget Kombucha-te hos eksempelvis Aarstiderne, men du kan også selv lave drikken derhjemme. Det kræver dog, at du kender nogen, som allerede har en SCOBY (Kombucha-svamp) eller køber en online, og har en opskrift som denne, vi har fundet på Altomfermentering.dk.

Ingredienser til cirka to liter Kombucha-te:

1 Kombucha-svamp, SCOBY, samt omkring 1 dl væske fra en tidligere Kombucha-dyrkning.

100 g økologisk rørsukker for hver liter væske du bruger

2 poser te, enten grøn, sort eller hvid te, uden tilsat smag.

1 stor glasbeholder der kan indeholde omkring 2 liter og som har en stor åbning

1 tætvævet klud eller et viskestykke

1 elastik, til at holde klædet fast med

Fremgangsmåde:

Kog en tredjedel af den mængde vand, du vil bruge, og bryg en stærk te, som gerne skal trække i fem til ti minutter. Tilføj derefter sukkeret, og rør indtil det smelter. Fjern nu teposeserne, eller si de løse teblade fra væsken. Bland den varme te med resten af dit kolde vand, så du har en væske på lidt under to liter, og hæld det i en glasbeholder. Lad det stå, indtil væsken har fået stuetemperatur, og læg nu SCOBY-svampen i samt omkring en deciliter af startervasken, som du har fra en tidligere dyrkning. Det gør ikke noget, hvis SCOBY-svampen synker eller ligger sig sidelæns. Læg nu dit klæde henover glasbeholderen, og fastgør den med en stram elastik. Husk, at vandet ikke må være for varmt, fordi så dør din svamp. Din beholder skal nu stå i fred den næste uge på et lidt mørkt sted. Den må absolut ikke stå i direkte sollys eller i et skab, fordi den skal have god luftcirkulation. Her skal den stå i omkring en uge, hvorefter du kan begynde at smage på den, og sikre dig, at den ikke bliver for gæret.

Smag på din kombucha

Den bedste måde at smage på Kombucha-drikken, uden at forstyre fermenteringsprocessen og den nye svamp, som ligger i toppen af væsken, er ved at glide et sugerør ned langs beholderen og holde din finger over sugerøret, så du får lidt væske med op. Derefter skal du straks dække blandingen til igen med klæde og elastik.

Når din blanding efter en uges tid har fået den rette smag, kan du tage din gamle og din nye Kombucha-svamp op og lægge dem i en dyb tallerken sammen med lidt væske fra din fermentering. Den nye svamp, der er dannet, kan du passende give til en veninde.

Hæld dernæst resten af Kombucha-teen på glasflasker med patentlukning. Vil du tilsætte yderligere smag, kan du tilsætte bær eller ingefær, og lade flasken stå ude af køleskabet i to dage til.

Herefter kan du stille Kombucha på køl og nyde et dagligt glas af den lækre og sunde Kombucha-drik.

Vi anbefaler dog, at du ikke drikker mere end et enkelt glas dagligt, da Kombucha godt kan sætte gang i maven, hvis du får for meget.