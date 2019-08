Kender du mental yoga?

Sundhed er ikke kun at okse afsted på løbebåndet eller at give den gas på et Bodypump-hold. Din mentale tilstand har også meget at skulle have sagt i forhold til dit helbred og velbe- findende. Derfor er flere begyndt at gå til den blidere yogaform Yin yoga, som handler om at holde positionerne i længere tid end ved normal yoga og bruge vejrtrækningen til at komme igennem øvelsen, så kroppen giver efter, og bindevævet strækkes og stimuleres. Efter en times Yin yoga skulle kroppen være afspændt og hovedet fri for stressende tanker.