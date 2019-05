Derfor skal du aldrig sidde med krydsede ben

Hvordan placerer du benene, når du sætter dig godt til rette?

Mange foretrækker at sidde med det ene ben krydset over det andet, men den kropsstilling kan have konsekvenser som forhøjet blodtryk og dårligere holdning.

Herunder får du et overblik over to af de mest hyppige virkninger, som det kan have at sidde med krydsede ben.