Spis ordentligt

Planlægger du at træne, skal du også have noget at spise, så du har mere at stå imod med. Hold dig dog fra den fede tømmermændsmad, da den i følge Jerk W. Langer, kun vil irritere en allerede oprørt mave. Prøv i stedet at spise bananer med groft rugbrød til eller yoghurt, der mætter og beroliger maven.

Træn ikke, hvis du føler dig svimmel

Efter du har fyldt kroppens depoter op med vand og mad, mærk da efter, om du har det okay. Føler du dig svimmel, har hjertebanken eller en dundrende hovedpine, skal du ikke træne, men er du bare lidt træt i kroppen, må du godt.

Sådan må du træne med tømmermænd

Du bør holde dig fra træning med høj intensitet, som får dig til at svede meget, da du i forvejen er dehydreret. Fokusér på mildere træningsformer, som en rask gåtur, eller løb i lavt tempo.

Du skal ligeledes holde dig fra tung vægtløftning, fordi når kroppen er mere træt end normalt, kan du risikere skader. Hold dig i stedet til yoga eller mave- og armbøjninger hjemme på stuegulvet.