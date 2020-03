Vinteren sætter sine spor i din hud, som ofte bliver mere rød, tør og uren, når det kolde vejr udtørrer og udfordrer dens beskyttende barriere.

For at komme træt vinterhud til livs er det vigtigt, at du ikke kun tænker over din hudpleje, men også din kost.

Sådan lyder det blandt andet fra en af stjernernes foretrukne diætister, Kimberly Snyder, der har udgivet flere bestsellers om kostens indvirkning på huden.

Snyders klienter tæller blandt andre Drew Barrymore og Reese Whiterspoon, der kalder diætisten deres “hemmelige våben” i jagten på bedre hud.

Modsat mange ernæringseksperter har Kimberly Snyder en simpel tilgang til sundhed, som er let at implementere i hverdagen, hvad end du er Hollywood-stjerne eller ej.

Vi er gået på jagt i diætistens omfangsrige kartotek af gode råd og fundet frem til syv sunde madvarer, der vil gøre en forskel for din hud på blot en uge.

Hvis du vil have flere gode råd fra Snyder, kan du følge med på hendes blog og Instagram-profil.