Hvad gør magnesium?

Magnesium udgør er stor del af kroppen, da det indgår i alle vores celler og findes i både knogler, muskler og det bløde væv. Det er desuden med til at påvirke de processer, der får muskler og hjertet til at trække sig sammen, og magnesium har derfor stor betydning for et normalt fungerende stofskifte samt din muskel- og hjertefunktion.

Hertil kommer, at magnesium gør det nemmere at falde i en dyb og rolig søvn, og mangel på mineralet giver større risiko for migræne.

Magnesium afhjælper også forstoppelse, giver energi til musklerne, så du får mere ud af tiden i træningscentret, samt sænker blodtryk og blodsukker.

Kort fortalt er magnesium et meget vigtigt mineral for kroppen, som du helst ikke skal være i mangel af.