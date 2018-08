Danskvand ætser tænderne

FALSK: ”En af de mest sejlivede myter omkring danskvand er, at den boblende kulsyre i vandet ætser dine tænder. Myten er dog ikke sand. Mange studier og tandlæger har længe påvist, at kulsure ikke er skadeligt for dine tænder. Derimod er det kombinationen af sukker og syre i forbindelse med kulsyre, der er skadeligt for dine tænder. Og især frugtsyre, som findes i både sodavand, saft og juice er hård ved emaljen. Det er således langt bedre at drikke danskvand frem for frugtsyreholdige drikke.”

Danskvand mætter

SANDT: ”Den er god nok. Kulsyreholdigt vand har en mættende effekt, og et klassisk råd til vægttab er også at drikke godt med danskvand inden et måltid. Undersøgelser har vist, at hvis du drikker omkring en halv liter vand, inden du spiser, indtager du cirka 90 kalorier mindre.”

Danskvand skader dine knogler

FALSK: ”Det siges at kulsyren i danskvand kan nedsætte kalkoptagelsen i kroppen og skade dine knogler, men det er en misforståelse. Det er ikke kulsyren, men derimod fosforsyre, som blandt andet er i lightsodavand, der bremser kroppens kalkoptag. Du kan derfor roligt drikke masser af danskvand og stadig få kalk til knoglerne.”