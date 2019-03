Nyt kosttilskud beskytter din hud mod solens stråler

Smuk indefra

30 års erfaring krydret med ekspertise fra førende forskere er opskriften bag de nye kosttilskud til hud og hår, som danske Smuuk netop har sendt på gaden.

Et af seriens tilskud lover for eksempel at gøre din hud mere modstandsdygtig over for solens UVA- og UVB-stråler og at give en pænere glød takket være karotenoid-kompleks og A-,C- og E-vitamin.

Vil du gå foråret og sommeren i møde med en hud, som er bedre rustet til at stå imod solens påvirkning, kan du allerede nu begynde at styrke huden indefra med et dagligt tilskud af to tabletter af SunPrepare.

Kosttilskud, Smuuk Skin 349 kr.