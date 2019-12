10 nytårsforsæt, du faktisk kan holde

4. Brug færre plastikposer

De er smarte og lige ved hånden, når du er ude at handle – men de negative følgevirkninger for miljøet ved at bruge utallige plastikposter er ret store. Brug i stedet et stofnet, du kan genbruge på hver indkøbstur.



5. Vær taknemmelig

Hvis vi alle sammen kunne minde os selv om, hvad vi er taknemmelige for hver eneste dag, ville verden måske være et lidt rarere sted at være. Mind dig selv om, at du er taknemmelig for at have et hjem og mad på bordet, eller fortæl din kæreste eller veninde, at du er taknemmelig for at have ham eller hende i dit liv. Det kræver ikke så meget, men spreder glæde og kærlighed.

6. Læg din telefon væk

Det er umuligt gemme telefonen væk hele tiden – men når du spiser eller tilbringer tid med din familie eller kæreste, kan du med fordel slukke for din teknologiske følgesvend.