Kosttilskudsmærket Puori har i år 10-års jubilæum, og det fejres i flot selskab med Helena Christensen som ny ambassadør. Puori har altid stået for gennemskuelige produkter og kosttilskud lavet på rene råvarer, og nu tager de endnu et skridt imod mere gennemsigtighed. Sammen med The Clean Label Project, som er en nonprofitorganisation, der kontrollerer, at produkters indhold lever op til det, de lover, har Puori startet et initiativ, der fokuserer på produkters indhold og på letforståelige og gennemskuelige varedeklarationer. Initiativet hedder The Transparency Project, og det betyder, at alle Puoris produkter nu testes af The Clean Label Project, så vi forbrugere nemmere kan træffe et oplyst valg, næste gang der skal vælges kosttilskud.

Magnesium m3, Puori hos Helsam.dk 179 kr.