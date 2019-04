Gode råd mod høfeber, der faktisk virker

Pollen sætter sig overalt, og du bør derfor sørge for at vaske dine hænder og dit ansigt mere hyppigt, end du plejer, når det er sæson for høfeber.

I gennemsnit rører vi vores eget ansigt 2.000-3.000 gange om dagen, hvilket gør det let for pollen at sprede sig rundt omkring dine øjne, næse og mund.