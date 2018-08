Ifølge en artikel på engelske Mydomaine.co.uk, kan du regne dig frem til, hvor meget vand netop du har brug for at drikke. Rådet kommer fra en engelsk læge, der råder til, at du skal dele din vægt med to. Det tal du får, er mængden af vand, du bør indtage dagligt.

Dog skal dette ikke udregnes i kilo og liter, men derimod i pund og i ounces. Derfor skal du først omregne din vægt fra kilo til pund. Er din vægt eksempelvis 60 kilo, bliver det 132 pund. Det tal skal så divideres med to, hvilket giver 66 ounces som svarer til 1, 95 liter. Det vil sige, at en person, der vejer omkring 60 kilo skal drikke næsten to liter vand dagligt.

På ekstra varme dage kan det også være en god idé at supplere med vandholdig frugt og grønt, som eksempelvis agurk og vandmelon, så dine celler får endnu mere fugtende væske indefra.