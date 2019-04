Fjerner de gode bakterier

Bakterier er ikke kun en dårlig ting, da vores hud er er dækket af gode bakterier, hvor flere af dem er med til at styrke vores helbred og forebygger sygdom. Bader du for meget, risikerer du at vaske de gode bakterier væk, hvilket kan have konsekvenser for helbred og immunforsvar.

Ændrer hudens pH-balance

Vores hud er dækket af et beskyttende lag kaldet syrekappen. Syrekappen er en slags film, der består af fedtsyrer og syrerester, og som giver et værn imod fremmede bakterier. Bader du for ofte, kan det påvirke syrekappens pH-balance, særligt i Danmark, da vores kalkholdige vand er særligt udfordrende for syrekappens beskyttende lag. Det betyder, at det beskyttende lag brydes og huden bliver modtagelig overfor uønskede bakterier, og du bør derfor tænke over både hyppigheden og længden på dine bade.