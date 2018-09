Sådan bliver du bedre til at huske

Ungå stress

Først og fremmest, er det helt essentielt, at du undgår at blive stresset. Stress får os nemlig til at danne hormonet kortisol, som skader nervecellerne i hjernen og dermed svækker hukommelsen. Sørg derfor for at passe godt på dig selv, og giv dig selv den ro, du har brug for.

Vær opmærksom

Kender du det, hvor man fører en samtale, mens man samtidig har et internt lydspor kørende? Prøv at øve dig i at være fuldt til stede dér, hvor du er. Lyt intenst til personen, du taler med, læg mærke til detaljer, og hæng fast ved centrale pointer. At kunne huske information, handler nemlig ofte om at være helt nærværende.