Tal positivt om andre

Man møder sjældent en karismatisk person, der bagtaler – i hvert fald ikke en, man har lyst til at lære at kende. Derimod har karismatiske mennesker typisk en evne til at se det gode i andre og få dem til at føle sig godt tilpas i deres selskab.

Det er værd at bemærke sig, at hvis en person taler dårligt om andre, især foran nye bekendtskaber, så kan man ikke undgå også at associere selvsamme ord til personen, der bagtaler.

Brug kropssprog

Hvis man er karismatisk, så har man ofte et levende kropssprog. Man er god til at lade hænderne følge med de ting, man siger. Hertil kommer, at man smiler meget og har et anerkendende udtryk over for andre, der får dem til at føle sig hørt og accepteret. Derudover er det et godt tip at kigge personen, man taler med, i øjnene.

Vær autentisk

Hvis man ikke er oprigtig i ens handlinger og væremåde, kan det ofte gennemskues. Derfor er ægte karisma altid afledt af sande værdier og holdninger til andre, som ens personlighed og opførsel så bliver en naturlig forlængelse af. Derfor handler karisma i høj grad om at lære sig selv at kende.