Når vækkeuret ringer mandag morgen, er de fleste tilbøjelige til at trykke 'snooze' og krybe tilbage under dynen. Men det kan faktisk blive lidt lettere at vågne om morgenen og få en god og afslappende start på dagen.

Tricket er ganske simpelt: Tænk på, hvad du glæder dig til i løbet af dagen.