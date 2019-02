Sådan gør du

Vil du være med på trenden, skal der omkring halvandet bundt blegselleri til til at give de anbefalede fem deciliter ren, friskpresset sellerijuice. Drik juicen hver morgen på tom mave, og vent et kvarter, før du spiser morgenmad. Kan du ikke lide smagen af selleri, er det nok ikke noget for dig, da drikken hverken må blandes op med andre grøntsager og frugter eller fortyndes med vand eller isklumper.

Så længe skal du blive ved

Flere hævder at se og mærke forskel på huden efter en uge til en måned, men ifølge Anthony William bliver mange så glade for juicen, at de gør selleri til en fast start på dagen. Det er derfor dig selv, der afgør, om du vil drikke sellerijuice som en kortvarig kur, eller blive ved med at indtage den grønne drik hver morgen.