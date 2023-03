Skønhedseksperten: Sådan skaber du glød indefra og udefra

En sund smoothie

En sund livsstil med en varieret og næringsrig kost samt regelmæssig motion kan have en positiv effekt på hudens udseende og glød. Kostens indvirkning på hudens sundhed kan være betydelig, da huden har brug for næringsstoffer som vitaminer, mineraler og antioxidanter for at fungere optimalt. For eksempel er C-vitamin, som findes i frugt og grøntsager, vigtig for at producere kollagen, som er vigtig for hudens elasticitet og fasthed.

Jeg starter min morgen med en sund smoothie med gode næringsstoffer. Det er med til at opretholde en sund og glødende hud. Ofte indeholder den:

• Friske bær som jordbær, hindbær eller blåbær der er rige på antioxidanter og C-vitamin

• Spinat eller grønkål der er fyldt med vitaminer og mineraler – herunder A-vitamin – som er vigtigt for at opretholde en sund hud

• Avocado er en kilde til sundt fedt og E-vitamin, der kan hjælpe med at beskytte huden mod skader forårsaget af frie radikaler

• Chiafrø eller hørfrø er en kilde til omega-3 fedtsyrer, der kan hjælpe med at reducere inflammation i kroppen og derved også i huden

• Mandelmælk eller kokosvand er en kilde til hydrering og elektrolytter, som kan hjælpe med at opretholde en sund og glødende hud

• Kollagenpulver

Ved at kombinere disse ingredienser i en smoothie kan man få en sund og nærende drik, der ikke kun smager godt, men også kan bidrage til en sund hud.