Søvneksperten: "Du kan se på folk, der sover mindre eller mere, at de også oftere er syge"

Det kommer nok ikke bagpå nogen, at det er usundt at sove for lidt. Ligesom det heller ikke er en god ide at sove for meget. For lidt søvn går udover dit immunforsvar – og det påvirker både fordøjelse, hjertet og kredsløbet, du får nemmere ved at tage på, sværere ved at tabe dig, og du bliver nemmere syg.

Vi har talt med søvnekspert og Lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, Birgitte Rahbek Kornum omkring vigtigheden af en god nattesøvn.

“Der sker et eller andet magisk omkring de 7-8 timers søvn. Du kan se på folk, der sover mindre eller mere, at de også oftere er syge. Og det nytter altså ikke noget at sove mindre i hverdagene og mere i weekenderne – dette vil blot stresse kroppen og immunforsvaret. Selvfølgelig kan du have behov for at indhente søvn i stressede perioder, og så skal du gøre det. Men det optimale er at stræbe efter at få de 7-8 timers søvn hver nat og skabe en god rutine omkring det,” siger Birgitte Rahbek Kornum.