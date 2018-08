Sommerens it-solbrille er skadelig

Så vigtige er solbriller

Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvilke solbriller du bruger, da de er det vigtigste værn imod solens stråler, som kan give uoprettelige skader på dit syn.

Ifølge Dansk Blindesamfund er langt fra alle danskere klar over, at solens stråler er mindst lige så skadelig for øjnene, som de er for huden. Og det er værd at bemærke sig, at øjnene ikke er i stand til at reparere skader fra solen stråler.

De smalle solbriller er ikke gode nok

Denne viden giver anledning til at investere i nye solbriller, men hvis du vil beskytte dine øjne, bør du styre udenom de smalle modeller.

Ifølge Health.com medfører det smalle design, at der kommer alt for meget sollys direkte ind i øjnene, og således mister solbrillerne deres beskyttende funktion, modsat briller med større glas.

Hvis du går op i dine øjnes sundhed, skal du altså nærmere gå efter de voldsomme fluebriller fra Paris Hiltons storhedstid.