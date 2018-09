Bliver aftrykket på din kind fra det krøllede hovedpudebetræk efterhånden siddende til langt op ad formiddagen? Det skyldes nok, at din huds naturlige kollagenniveau er lavere, end hvad det var for bare fem år siden. Det giver en mindre spændstig hud og gør, at den på sigt får sværere ved at reparere og beskytte sig mod skader fra sol, røg og forurening. Vil du bremse udviklingen, så fyld op med fed fisk, proteiner og mørkegrønne grøntsager, og supplér eventuelt med et kollagentilskud som The solution fra Oslo Skin Lab. Kollagenpulveret er uden smag og er pakket i små portioner, der nemt kan blandes i din morgenyoghurt eller et glas vand.

The solution Anti-wrinkle collagen, Oslo Skin Lab 498 kr.