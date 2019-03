Strækmærker – kan de fjernes?

Kan strækmærker forebygges?

Der er desværre ingen tegn på, at du er ved at få et strækmærke, og man bliver derfor først opmærksom på dem, når skaden i er sket. Men sørg for at have en velfugtet hud ved at bruge cremer, som øger elasticiteten i underhuden, så fibrene bedre kan give sig uden at blive overstrukket.

Der er ingen bevist effekt af cremers effekt på strækmærker, selvom mange deler personlige anbefalinger af brugen af cremer og olie med E-vitamin, kakaosmør og olivenolie. Til gengæld skulle motion have en god effekt, da det strammer huden op og kan på sigt gøre strækmærker mindre synlige.