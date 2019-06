Uren hud kan komme af flere årsager, hvor både genetik, hormoner, stress og kost spiller ind.

Hvis du hører til blandt dem, der prioriterer sund kost af hensyn til huden, vil det muligvis komme bag på dig, at en ellers meget rost madvare kan være skyld i dine urenheder.

Det mener den amerikanske hudspecialist Jacky Banayan. Ifølge Banayan afslører urenhederne i dit ansigt, hvad der foregår i kroppen, så hvis du eksempelvis tit slår ud på kinderne, kan det være tegn på, at du har en overfølsomhed over for en bestemt madvare.