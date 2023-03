Sundhedseksperten: Her er mine 5 bedste råd til et styrket immunforsvar

Rigtig mange kæmper i øjeblikket med et skrantende immunforsvar. Vi har fået sundhedsekspert og CEO hos Vitaviva, Bianca Brangstrup, til at dele sine egne hacks til, hvordan hun styrker sit immunforsvar – og hvordan du kan gøre det samme.

1. Få din nattesøvn

"Sørg for at sove nok. Vi kender alle til følelsen af at have fået for lidt søvn – og hvordan vores mentale overskud er derefter. Det gælder også inde i vores krop. Mangel på søvn mindsker vores krops naturlige evne til at bekæmpe bakterier og vira – det nedsætter immunforsvaret. Forskning viser også, at mangel på søvn påvirker vores evne til at komme os oven på sygdom."

"Jeg forsøger at sove minimum otte timer hver nat. Og det skal helst være fra senest klokken 22.00, da søvnen her er vigtigst. Inden sengetid tager jeg ofte et varmt karbad med lækre olier for at slappe helt af – og så læser jeg lidt inden, jeg lægger mig til at sove. Det er typisk skønlitteratur, så min hjerne bare kan blive underholdt, og jeg ikke skal tage stilling til noget eller lære noget. Hvis jeg har svært ved at falde i søvn, hjælper jeg min søvn på vej med et kosttilskud – en blanding af urter såsom humle, passionsblomst, citronmelisse, kamilleblomst samt aminosyren L-tryptofan, magnesium og essentielle B-vitaminer."