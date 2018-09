Ny superkur med pasta og brød

Hvilke kulhydrater er tilladte?

Selvom kuren er godt nyt til alle kulhydratfans, anbefaler den dog ikke at svinge forbi dit lokale pizzeria. Du skal derimod gå efter brød og pasta med fuldkorn, samt brune ris.

En typisk dag på Super Carb-kuren kunne eksempelvis bestå af græsk yoghurt med bær til morgenmad, en stor salat med masser af pebre, kylling og avocado til frokost, og grillede grøntsager og kylling eller fisk med brune ris til aftensmad.

Kuren vil være overskuelig at følge for de fleste, da indtagelsen af kulhydrater er medvirkende til at eliminere voldsomme cravings. Hertil kommer, at kuren er langt sundere for personer med hjerteproblemer eller højt kolesteroltal.

Du kan læse meget mere om The Super Carb Diet på Womenshealthmag.com.