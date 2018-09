Tid til selvforkælelse? Disse 7 nemme ting skal du kaste dig over

6. Ansigtsmaske

En god ansigtsmaske kan gøre underværker for både din hud og dit humør. Du kan både bruge en beroligende maske eller en, der giver din hud et energiboost. En ansigtsmaske er en nem og hurtig måde at tilføre din hverdag lidt luksus og selvforkælelse.

7. Gode veninder

Trænger du til hygge og gode stunder, findes der ikke noget bedre end at samle dine bedste veninder. Og heldigvis kræver det som regel ikke den store fantasi at få en hyggelig aften sammen. Mangler I alligevel inspiration, kan I nemt starte med listen her.