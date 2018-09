Øjnene svier, kroppen føles tung, og det er svært at koncentrere sig. Hvis du ofte føler dig træt giver du formentligt din livsstil skylden, men der er muligvis en mere alvorlig årsag til din træthed, som du bør tage hånd om.

Få et overblik over syv mulige grunde til, at du er træt hele tiden. Hvis du kan nikke genkendende til symptomerne, opfordrer vi dig til at søge læge.