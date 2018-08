Vejen til gode venskaber - hele livet

Det kan være svært at prioritere vores venskaber i voksenlivet. Men det skal vi. For alternativet er potentiel ensomhed, og med ensomhed følger en veldokumenteret forhøjet risiko for blandt andet angst og depression, forhøjet blodtryk og en lang række andre fysiske og psykiske sygdomme.“Venner giver os et fundament og et netværk i livet, der gør, at vi ikke føler os ensomme. Derudover er venskaber identitetsskabende. Der er jo ingen, der har lyst til kun at have ti venner på Facebook. Alle mennesker er fuldstændigt bevidste om, at det er en indikation af social status at have venskaber,” siger psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard, der specialiserer sig i relationer. Venskaber har også den funktion, at du har nogle at dele dit indre univers og begivenheder i livet med, og de venskaber, der for alvor gør en forskel, er ifølge psykologen dem, hvor der er en emotionel kontakt og en fornemmelse af, at man er åben over for hinanden. “På det dybere plan handler det om at have et livsvidne, der følger en på godt og ondt, og på det mere overfladiske plan handler det jo om, at det er rart at have nogen at lave ting med.