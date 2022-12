"...nej min cykel var ikke flad, hvorfor spørger du om det?"?

"...selvfølgelig var jeg hjemme, jeg var bare faldet i søvn"

"...nej, jeg har aldrig fået den rapport, du sagde, at du havde lagt på mit bord i fredags"

Som sådan er der jo ikke noget 'galt' med de sætninger - alle sammen kan i princippet være dele af ganske almindelig hverdags-dialog. Men hvad nu hvis du ved, at personen du har dialog med:

Havde en flad cykel? Ikke var hjemme på det tidspunkt, hvor personen siger, personen lå og sov? At du ved, du lagde rapporten på din kollegas bord i fredags, for du brugte hele arbejdsdagen på at få den færdig?

Så kan det være, at du er udsat for gaslighting, der er en form for psykisk vold. I Danmark laver vi statistik på, hvor mange kvinder der udsættes for fysisk vold - det er ca. 38.000 om året (kilde: Danner.dk) men vi ved ikke, hvor mange der udsættes for psykisk vold.

Christina Copty er uddannet psykoterapeut og har specialiseret sig indenfor destruktive forhold, herunder psykisk vold og narcissisme. På Podimo kan du lytte til hendes podcast 'Gaslight', hvor mennesker, der har været i psykisk voldelige relationer fortæller dele af deres historie. Og så kan du læse - eller lytte - til Christina Coptys to bøger om narcissisme og gaslighting - de er super interessante og lærerige, også selvom du ikke umiddelbart oplever, at du er udsat for gashlighting fra dine nære relationer eller på arbejdet.