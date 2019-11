5 gode grunde til, at du skal vinterbade

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal aldrig bade alene, da der er fare for, at din krop går i chock. Det gælder i særdeleshed for nybegyndere, der kan risikere at besvime og hyperventilere, men også for erfarne vinterbadere. Derfor anbefaler vi, at du melder dig ind i en af landets mange vinterbaderforeninger.

Desuden kan du med fordel begynde at vinterbade, mens luftens temperatur stadig er tocifret eller deromkring, så du kan nå at vænne kroppen til kulden.





