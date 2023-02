5 fantastiske fastelavnsboller

Wienerdejs-fastelavnsbollen fra Andersen Bakery på Islands Brygge

Andersens æstetiske wienerdejs-fastelavnsbolle er virkelig next level. Ud over at den er nærmest kunstnerisk at se på, så smager den også virkeligt godt. Den består af en sprød wienerdej med en kerne af lækkert fyld og creme, alt efter hvilken smagsvariant man vælger. Og så er den toppet med en sprød form for kiks. Det er virkelig en stor smagsoplevelse at sætte tænderne i disse fastelavnsboller.

Pris: 62 kr.

Adresse: Thorshavnsgade 26, 2300 København S