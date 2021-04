Musik: Nyt fra Moody

Det er et år siden, vi har hørt fra Moody, der blandt andet er kendt for at være åben omkring sine kampe med dårligt selvværd – blandt andet i DR3-dokumentaren Moody drikker sig ned om hendes forhold til alkohol. Nu er den danske sangerinde tilbage. 16. april udkommer singlen Crashed My Car, der er en fortælling om, da Moody som 20-årig bevidst kørte galt på grund af kærestesorger. "I went too far, you broke my heart”, synger hun på det melodiøse, melankolske popnummer om, da hun gav slip på rettet, fordi: “Where do broken hearts go?”.

“Følelsen og chokket sidder stadig i mig i dag, men at skrive sangen har hjulpet mig med at acceptere, at det er en del af min fortid, og med at huske på, hvor langt jeg er kommet,” siger sangerinden.

Streaming: The Circle er tilbage

Brugte du også sidste lockdown på at identificere dig med deltagerne i Netflix’ amerikanske reality-program The Circle, der sad lukket inde i hver deres lejlighed, og hvis eneste kontakt til omverdenen var digital – og kun med resten af programmets deltagere? Så er der godt nyt. 14. april får anden sæson af The Circle premiere, og igen skal otte deltagere narre, blive venner med, overveje om de kan stole på, flirte med og udfordre hinanden og prøve at finde ud af, hvem der er ærlige, og hvem der catfisher.

