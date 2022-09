Er dette årets bedste Netflix?

Vi har ventet længe på denne dag, det er nemlig i dag at 'Blonde' filmen endelig kommer på Netflix. En biografisk film, der tager udgangspunkt i Marilyn Monroes liv, og som er baseret på romanen med samme navn fra år 2000. Blonde er en fiktionalisering, og viser den amerikanske skuespillerindes hårde liv, samt karriere set fra hendes perspektiv. Filmen er en overvældelse af følelsesmæssige og psykologiske mønstre om hendes hårde liv – og er af samme grund også uegnet for personer under 17 år.

‘Blonde’ omhandler og udforsker Marilyns to personaer som både en offentlig og privat person. Monroe blev erklæret forældreløs som 7-årig, da hende psykisk syge mor bliver indlagt og hendes far er fraværende – og det er her filmen tager sin begyndelse. Herefter klippes der videre til Monroe som en voksen kvinde, hvor hun netop har adoptereret personaen Marilyn Monroe. Her starter hendes vanvittige skuespillerkarriere og den berømthed det medfører – sideløbende underkaster hun sig til et seksuelt magtspil, stoffer og et omtumlende kærlighedsliv, der er svært for hende at finde rundt i med sine to personaer.

Som seer bliver vi sat ind i filmen fra et drømmende perspektiv – også selvom Marilyns rejse er pinefuld og involverer nogle psykisk hårde situationer, der er smertefulde at se på.

Alt i alt en filmrejse du ikke vil gå glip af.