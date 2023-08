Udlandet er vilde med ny frisure inspireret af danske kvinder

Skandinavisk hårgrænse

Søger du lige nu på hashtagget #scandinavianhairline, dukker der ikke mindre end 63 millioner søgninger frem på TikTok. Mange er nemlig blevet begejstret for idéen om at få afbleget de yderste babyhår. Ved at farve babyhårene lysere, skulle det give en optisk illusion af, at hele håret ser lysere ud – uden at du har været nødsaget til at afblege alt håret. Det betyder mindre slidsom farve i dit hår. Derudover vil det afblegede hår langs hårgrænsen give en næsten glorie-lignende effekt, som indrammer ansigtet på smukkeste vis.